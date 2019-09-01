Son Dakika
Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar
Yayla yolunda kaybolan 6 kişi için ekipler seferber oldu
Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
Adalet Bakanı Gül Yeni Adli Yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bunlar asker değil, inşaat işçileri
"Koç katımı" geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bir zamanlar terör yuvasıydı şimdi üs bölgesi oldu
Van’da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi
Diyarbakır’da 66 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

Genel 01.09.2019, 08:30 01.09.2019, 11:21
Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#66 kilo 705 gram esrar #diyarbakır #operasyon
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@