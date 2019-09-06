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Diyarbakır'da terör operasyonu

- Hani ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi

Genel 06.09.2019, 11:28 06.09.2019, 11:49
Diyarbakır'da terör operasyonu

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

 

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