“Diyarbakır'ın yol, içme suyu ve altyapıda ciddi eksiklikleri var“

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bugün hala Diyarbakır'ın yol, içme suyu, altyapı, ilaçlama ve temel hizmetler dahil alanlarda ciddi eksiklikleri var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ilaçlama seferberliği sürüyor. Vali Güzeloğlu, Yeniköy Mezarlığı yanındaki İlaçlama Şefliğinde çalışmaları denetledi, çalışanlarla görüştü.

Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliği insanların beklentilerini karşılamak, onlara yaşanabilir bir çevre sunmak ve özellikle sağlıkla ilgili riskleri yok etmek olarak düşündüklerini söyledi. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütünün izin verdiği araç, ilaç ve ekipmanları kullandıklarını belirten Güzeloğlu, ilaçlama çalışmaları sürecinde olduklarını söyledi. Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ilkbaharda maalesef Diyarbakır'da ilaçlama konusunda ciddi aksamalar yaşandı. Bunun bedelinde de ciddi rahatsızlıklar ve vatandaşlara dönük zararlar oluştu. Belediye, hizmet ve millet için vardır. Belediyenin her anı bile ihmal edilmemesi ve boşa geçirilmemesi, vatandaşların her talebinin her an değerlendirilmesi gereken önemli konulardır. Hayata dokunan her şey belediyenin hizmet alanıdır. Hizmet ve gönül belediyeciliği yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama hizmeti öncelemeyip ideolojik düşünceyle meseleye yaklaşılırsa hizmet aksar, beklentiler karşılanmaz."

- "Bizim derdimiz Diyarbakır'a hizmet"

Diyarbakırlı vatandaşların beklentilerini karşılamak ve onların gönüllerine dokunmak istediklerini anlatan Güzeloğlu, kentin çok daha iyiye ulaşacağını kaydetti. 250'yi aşkın personel, 75'e yakın modern araç ve ekipmanla alanda ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğüne işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hala bu kadim kentin yol, içme suyu, altyapı, ilaçlama ve temel hizmetler dahil alanlarda ciddi eksiklikleri var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. 30 yıllık bir büyükşehir belediye geçmişinden bugüne baktığınız zaman kaynaklar, imkanlar milletin hizmetinde kullanılsaydı bugün karşılaştığımız bu sorunların hiçbirisi kalmazdı. Bizim derdimiz Diyarbakır'a hizmet etmek, hemşehrilerimizi mutlu etmek ve milletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmektir."