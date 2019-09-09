Son Dakika
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
ABD Açık'ta şampiyon Nadal
Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı: 1 yaralı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
“Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz“
Gençler 30 saatlik “dijital maratonda“ yarıştı
9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü
Bakan Gül'den “Filenin Sultanları“na tebrik
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör...

Genel 09.09.2019, 09:59
Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildiklerinin belirlendiği bildirildi.

"Haklarında hiçbir arama, yakalama kaydı olmadığından terör örgütünün, Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında gizli gücü olarak görevlendirilerek, terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, arama ve yakalama kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup bahse konu şüpheliler yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

#2 tutuklama #diyarbakır #operasyon
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@