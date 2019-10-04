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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

- Operasyonda patlayıcı maddeler ele geçirildi

Genel 04.10.2019, 17:59
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

ANKARA (AA) - Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

#diyarbakır #Emniyet Genel Müdürlüğü #Eylem hazırlığı #patlayıcı madde #terörist
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