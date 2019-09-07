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Diyarbakır'daki terör operasyonu
- Operasyonda 168 kilogram esrar, 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
Genel 07.09.2019, 14:15
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 168 kilogram esrar ele geçirildi.
Açıklamada, dün temas aramasında bir teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 168 kilogram esrar ve 100 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır." denildi.
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