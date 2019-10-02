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Diyarbakır'daki terör operasyonu
- Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi
Genel 02.10.2019, 19:47
ANKARA (AA) - Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği bildirildi.
Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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