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Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 25.09.2019, 18:44
Diyarbakır'ın Lice kırsalında
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