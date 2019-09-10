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Doğan Holding'den yatırım bankacılığı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Doğan Holding, yatırım bankacılığının doğru fırsat çıkması halinde baktıkları sektörlerden biri olduğunu ve bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararlarının bulunmadığını duyurdu

Genel 10.09.2019, 10:02 10.09.2019, 10:12
Doğan Holding'den yatırım bankacılığı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Doğan Holding, yatırım bankacılığının doğru fırsat çıkması halinde baktıkları sektörlerden biri olduğunu ve bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararlarının bulunmadığını duyurdu.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında bin internet sitesinde şirketin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda haber yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu haberde bahsi geçen 'yatırım bankacılığı' da doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır." denildi.

#Doğan Holding #yatırım bankacılığı
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