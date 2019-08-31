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Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Genel 31.08.2019, 08:15 31.08.2019, 10:38
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Sabah saatlerinde Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, öğleden sonra ise Erzincan dışındaki bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice esecek.
Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 24 derece olacak.
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