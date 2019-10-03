Doğu Türkistanlılar Hollanda'da Çin'i protesto etti
Hollanda'nın Haarlem kentinde, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi. Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Haarlem tren istasyonu önünde organize edilen protestoda Çin'in Uygur politikasına dikkat çekildi.
HAARLEM (AA) - Hollanda'nın Haarlem kentinde, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Haarlem tren istasyonu önünde organize edilen protestoda Çin'in Uygur politikasına dikkat çekildi.
Bildiride Çin'e "eğitim ve toplama" kamplarını kapatma, dini özgürlüklere saygı duyma çağrısı yapılırken, Avrupa'daki ülkelerden de Çin'e, insan hakları ihlallerini sonlandırması için baskı yapması talep edildi.
Doğu Türkistan bayrakları taşıyan göstericiler, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açıp, "Uygurları yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur", "Sessiz kalma" ve "Çin Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin, diktatör Çin" sloganları attı.
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