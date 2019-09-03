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Doktoru yumrukladığı iddia edilen sanığa 7 yıla kadar hapis istemi
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sağlık ocağındaki doktora hakaret ettiği ve yumruk attığı iddiasıyla dava açılan sanığın 7 yıla kadar hapsi istendi.Bayraklı 20 Nolu Aile Sağlık Merkezine 11 Temmuz'da başvurarak...
Genel 03.09.2019, 13:18
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sağlık ocağındaki doktora hakaret ettiği ve yumruk attığı iddiasıyla dava açılan sanığın 7 yıla kadar hapsi istendi.
Savcılığın hazırladığı iddianamede sanık hakkında "tehdit", "hakaret", "basit yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan B.Y, doktor M.A'dan kendisine rapor yazmasını istemiş, hastaneye yönlendirilmesi üzerine hakaret ederek bilgisayar klavyesi fırlatmış, kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer doktor A.D.S'ye ise yumruk atmış, beyaz kod kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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