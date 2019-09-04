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Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı
ANKARA (AA) - Başkentte, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Bankada...
Genel 04.09.2019, 22:04
ANKARA (AA) - Başkentte, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Bankada çalışan FETÖ terör örgütü üyelerini alacağız, sizin de bu çalışanlarla adınız geçiyor." bahanesiyle telefonla aranan bir vatandaşın banka hesabındaki 150 bin liralık altının alınmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, cep telefonları, tanınmamak için kullanılan peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi.
Polis ekiplerince yapılan soruşturmada şüpheli A.O'nun daha önce bir emekli öğretmeni aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.
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