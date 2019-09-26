Son Dakika
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
Adana’da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı
Damperi üst geçide takılan kamyon takla attı: 2 yaralı
Alanya’da 14 yaşındaki kayıp Hatice’den iyi haber geldi
Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

"Don Kişot'um Ben", yeni sezonda ilk kez sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Cervantes'in ünlü eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Kişot'um Ben", yeni sezondaki ilk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen Mihail Bulgakov uyarlaması iki...

Genel 25.09.2019, 23:49

İSTANBUL (AA) - Cervantes'in ünlü eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Kişot'um Ben", yeni sezondaki ilk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen Mihail Bulgakov uyarlaması iki perdelik oyunun yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor.

Baba Sahne'nin perdelerini açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan prodüksiyonunda başrolleri Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.

Güven'in çılgın asilzade Don Kişot'a, Karacaoğlu'nun ise silahtarı Sancho Panza'ya hayat verdiği oyunda aynı zamanda, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.

Irmak Bahçeci'nin Türkçe'ye çevirdiği "Don Kişot'um Ben"in müzikleri Can Şengün'ün, sahne tasarımı Barış Dinçel'in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'ın imzasını taşıyor.


#Don Kişot'um Ben #Günay Karacaoğlu #Ozan Güven #Zorlu PSM
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@