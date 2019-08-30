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Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Turgutreis Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.
Genel 30.08.2019, 14:00
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Turgutreis Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.
Oğlunun görev yaptığı gemiyi ziyaret eden Yusuf Tuna, “Zafer bayramı dolayısıyla İstanbul’a gelmiştik. Oğlumun görev yaptığı Turgut Reis gemisini gezdik ve tüm teknoloji ve savaş donanımlarının çok iyi olduğunu gördük, gurur duyduk. Bu tür donanımlar oldukça memleketimizin savunmasının gayet iyi bir şekilde yapılacağına inandık” dedi.
TCG Turgutreis Fırkateyni bugün saat 17.00’ye kadar halkın ziyaretine açık kalacak.(Selim Bayraktar/İHA)
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