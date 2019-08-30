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Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Turgutreis Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.

Genel 30.08.2019, 14:00
Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Turgutreis Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.

110 metrelik alanda 21 Subay, 91 Astsubay, 11 Uzman Erbaş, 46 Erbaş/Er’in görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Turgutreis Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ziyarete açıldı. Dolmabahçe açıklarındaki TCG Turgutreis Fırkateyni’ni görmek isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte geldi. Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler, gemi hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler, gemiye ve içerisindeki silahlara ilgi gösterdi.

Oğlunun görev yaptığı gemiyi ziyaret eden Yusuf Tuna, “Zafer bayramı dolayısıyla İstanbul’a gelmiştik. Oğlumun görev yaptığı Turgut Reis gemisini gezdik ve tüm teknoloji ve savaş donanımlarının çok iyi olduğunu gördük, gurur duyduk. Bu tür donanımlar oldukça memleketimizin savunmasının gayet iyi bir şekilde yapılacağına inandık” dedi.

TCG Turgutreis Fırkateyni bugün saat 17.00’ye kadar halkın ziyaretine açık kalacak.

(Selim Bayraktar/İHA)
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