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Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor

Kuzey Carolina'yı vuran Dorian Kasırgası'nın etkisiyle Ocracoke Adası'nda suların yükselmesiyle yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyuluyor

Genel 06.09.2019, 21:44 06.09.2019, 23:09
Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor
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NEW YORK (AA) - ABD'nin doğu yakasında etkili olmaya devam eden Dorian Kasırgası'nda Kuzey Carolina eyaletinde bir adada şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın etkisiyle suların hızla yükseldiği Ocracoke Adası'nda yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Ocracoke Adası sakinleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinin çatı katına çıkmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian kasırgasının hala tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek su baskınları konusunda uyardı.

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Doran Kasırgası'nda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısın artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

#abd #Dorian kasırgası
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