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Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

- Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Genel 02.09.2019, 23:17
Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

NEW YORK (AA) - Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

#Bahamalar #Dorian kasırgası
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