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Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi

- ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusundaki Nova Scotia bölgesine doğru ilerliyor. Yeniden Kategori 2 seviyesine yükselen kasırganın hızının saatte 160 kilometreye ulaştığı belirtiliyor

Genel 07.09.2019, 22:47 07.09.2019, 23:01
Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi
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WASHINGTON (AA) - ABD'nin güneydoğusundaki bazı eyaletleri etkiledikten sonra kuzeye yönelen Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusunda yer alan Nova Scotia bölgesine ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dorian Kasırgası Kanada'nın en doğusundaki Nova Scotia bölgesine yaklaştı. Dorian, yeniden Kategori 2 seviyesine yükseldiği ve saatte 160 kilometre hızla Nova Scotia'yı etkileyecek. Rüzgarın etkisiyle Nova Scotia'da elektrikler kesildi ve 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kasırganın pazar günü Kanada'nın en doğusundaki bazı bölgeleri etkiledikten sonra hızını kaybetmesi bekleniyor.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 43 olarak rapor edildi. Bahamalar'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar'da büyük hasara neden oldu ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

#abd #Dorian kasırgası #kanada
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