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Dorian kasırgası “Kategori 4“ seviyesine yükseldi

MIAMI (AA) - ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

Genel 31.08.2019, 09:38 31.08.2019, 12:49
Dorian kasırgası “Kategori 4“ seviyesine yükseldi
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MIAMI (AA) - ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının batıya doğru saatte 17 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Kasırganın kuzeybatı Bahamalar'ın 545 kilometre, Florida'nın Batı Palmiye Kumsalı'nın 820 kilometre doğusunda olduğu aktarılan açıklamada, kasırganın "Kategori 4" seviyesine yükseltildiği, taşıdığı rüzgarların hızının ise saatte 220 kilometre düzeyine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın muhtemelen cumartesi öğleden sonra batıya doğru ilerleyişinin yavaşlayacağı ifade edildi.

Federal ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

#Dorian kasırgası #Kategori 4
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