Dorian kasırgasının şiddeti Kategori 5'e yükseldi
- Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar'a yaklaşan Dorian kasırgasının şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaştığını açıkladı - Kasırganın Bahamalar'dan sonra kuzeye doğru yönelerek ABD'nin Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini etkilemesi bekleniyor
MIAMI (AA) - ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Dorian Kasırgası'nın şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaştığı ve Bahamalar'ın ardından Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurmasının beklendiği bildirildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar'a yaklaşan Dorian kasırgasının şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaştığını açıkladı.
Merkez, hızı saatte 280 kilometreyi bulan ve yaklaşık 13 kilometre hızla batıya doğru hareket eden kasırganın bugün Bahamalar'da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Kasırganın şiddetinden dolayı halkı uyaran Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis Abaco, halka, ana karaya gelmeleri çağrısında bulundu.
Bahamalar'ın ardından kasırganın kuzeye yönelerek Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurması bekleniyor. Acil durum ilan edilen iki eyalette de tedbirler alınmaya devam ediyor.
Ulusal Kasırga Merkezi, daha önce Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın dün yön değiştirerek kuzeye doğru yöneldiğini, ancak gücünü koruduğunu açıklamıştı.
Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.
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