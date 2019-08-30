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“Dört büyüklerden“ “30 Ağustos Zafer Bayramı“ paylaşımı

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Genel 30.08.2019, 08:04 30.08.2019, 10:32
“Dört büyüklerden“ “30 Ağustos Zafer Bayramı“ paylaşımı
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İSTANBUL (AA) - Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Atamızın önderliğinde çıktıkları bu yolda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü de başkan Fikret Orman'ın mesajıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü kutladı. Orman'ın mesajında şunlar kaydedildi:

"Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür... İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Beşiktaş #fenerbahçe #futbol #Galatasaray #süperlig #Trabzonspor
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