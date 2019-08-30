“Dört büyüklerden“ “30 Ağustos Zafer Bayramı“ paylaşımı
- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
İSTANBUL (AA) - Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray'ın internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Beşiktaş Kulübü de başkan Fikret Orman'ın mesajıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü kutladı. Orman'ın mesajında şunlar kaydedildi:
"Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür... İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."
Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.
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