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Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi

- Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda iki zanlı yakalandı

Genel 03.09.2019, 10:47
Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 44 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, kentten geçecek bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Drone destekli operasyon başlatan polis, söz konusu tırı Eskişehir girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Noro"nun da kullanıldığı aramalarda, aracın lastiğine gizlenmiş 44 kilogram eroin bulundu.

Araçta bulunan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan iki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

#drone #eskişehir #uyuşturucu
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