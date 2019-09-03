Dronelar için yeşil alanlar artacak

Yüzbinlerce drone kullanıcısının kolaylıkla uçmasını sağlayan yeşil bölgeler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmeye başlandı. Kullanıcılar yeşil alanların çok az olduğundan şikayet etseler de DroneTürk İHA Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, ilerleyen dönemlerde yeşil alanların artarak dronların belirlenen yerlerde kolaylıkla izin alıp uçabileceğini ifade etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinden sisteme kayıtlı İnsansız Hava Araçları pilotları yine sisteme kayıtlı İHA’larla uçuş izini alabiliyor. İnternet sitesin üzerinden online olarak izin alınırken kırmızı ve yeşil belirlenen bölgeler haritada beliriyor. Kırmızı renkli olan alanlar uçuşlara kapalı olan alanları temsil ediyor. Ancak özel izinlerle ticari İHA pilotları izin verildiği takdirde uçuş yapabilecek. Haritada yeni yeni çıkan yeşil alanlarda ise uçuş izni aynı gün otomatik onaylanacak. Ancak birçok drone kullanıcısı yeşil alanların çok az olduğundan dolayı tepki gösteriyor. DroneTürk İHA Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan ilerleyen dönemlerde artacak olan yeşil alanlarda 500 gram altındaki cihazların izinsiz uçabileceğini belirtti. 500 gram üzerindeki cihazların ise SHGM uçuş sistemi üzerinden sportif/amatör olarak izin başvurusunda bulunduğunda yeşil alanlardaki izinler aynı gün sistem tarafından otomatik onaylanacağını ifade etti. SHGM tarafından belirlenecek olan yeni özel izne tabi olan sarı alanlarda ise sadece 500 gram üzerindeki ticari İHA pilotları drone sigortasını yaptırarak ticari pilot sertifikasıyla uçuş gerçekleştirebilecek. Kaçan ayrıca 500 gram altındaki insansız hava araçları ile Sivil Havacılık Yönetmeliğinin belirttiği yeşil alan dışında olsa da uçuş yapmaları takdirde ceza alabilecekleri konusunda uyardı. Türkiye’de İzinsiz drone uçurmanın 8 bin Türk Lirası cezası bulunuyor.

“500 GRAM AĞIRLIĞININ ALTINDAKİ CİHAZLAR YEŞİL BÖLGELERDE İZİN ALMADAN UÇABİLECEKLER”

Drone ile uçuş izinlerinin incelendiğini ve uçmak için güvenli bölgelerin Notam haritasında yeşil ile belirlendiğini ifade eden DroneTürk İHA Eğitim Platromu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, “Notam haritasında bulunan yeşil alanlar az diye insanlar karamsarlığa düşmesin. Çok yakında Türkiye’nin birçok noktasında risk alanı oluşturmayan yerlerde çok sayıda yeşil bölge görebilecekler. Yeşil alanlarda cihazları 500 gram altında ise hiçbir şekilde izin almadan uçabilecekler. 500 gram altındaki cihazlar sisteme kayıt olmuyor. Eğer kullanacakları cihaz 500 gram üzerinde ise SHGM sistemi üzerinden uçuş iznini alacaklar, aynı anda uçuş izinleri onaylanacak. Mülki idare amirliklerine de sistem üzerinden bilgi gidecek. Cihazınız 500 gram altında olsa bile risk teşkil eden alanlarda uçmaktan kaçınsınlar. İzinsiz uçuşların 8 bin lira civarında cezası bulunuyor. Devlet size ‘ben burada sana izin veririm, ama bana teminat ver, eğitimini al, bilinçli bir kullanıcı ol’ diyor” ifadelerini kullandı.

“3 AYLIK BLOKLAR HALİNDE UÇUŞ İZİNLERİ ALABİLECEKLER”

Kırmızı bölgede uçmak için hafifi ticari İHA işletmesi unvanı alınmasının büyük avantajları olacağını ifade eden Kaçan, “Devlet sizin gerekli havacılık kurallarını bilmenizi ve eğitimlerini almanızı, kullandığınız cihazın teknik özelliklerine hakim olmanızı ve bilinçli bir şekilde cihazınızı uçurmanızı istiyor. Yayınlanan yeni İHA talimatnamesinde hafifi ticari İHA işletmesi unvanı eklendi. Minimum 20 İHA-0 sınıfından veya 5 İHA-1 sınıfında aracı olan kurumlar kendi içlerinde bir yönetim şeması oluşturup, gerekli yeterlilikleri yerine getirip işin içine biraz daha sorumluluk katarak böyle bir unvan alırlar. Eğer bu unvanı alırlar ise 3 aylık bloklar halinde uçuş izinleri alabilecekler. En önemlisi kırmızı bölge diye tabir ettiğimiz çok özel alanlarda uçuş izinleri alabilecekler. Yeşil alanlar yaygınlaşarak daha rahat drone uçuşları yapılabilecek. Yayınlanan yeni İHA talimatnamesiyle hobi için uçuşun önü açılmış oldu” diye konuştu.

(İHA)