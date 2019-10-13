Son Dakika
Rize’nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez mesaisi başlandı
Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz."
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu"
"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor”

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

- Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Kazadan haberdar olan gelin ve damat, olay yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı

Genel 13.10.2019, 14:08
Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, düğün konvoyuyla Mudurnu'dan Göynük istikametine seyreden Melek A. idaresindeki 14 AAC 267 plakalı otomobil Hacımusalar köyü mevkisinde yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kazadan haberdar olan gelin ve damat, olay yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

#trafik kazası #mudurnu #Düğün konvoyu #bolu #5 yaralı
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@