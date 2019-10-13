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Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı
SİİRT (AA) - Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşen kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun asma katında telefonla konuşan Halime Aydın (56), dengesini kaybederek, yere düştü.Ağır...
Genel 11.10.2019, 21:34
SİİRT (AA) - Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşen kadın ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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