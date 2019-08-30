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Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar ilçesine gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti

Genel 30.08.2019, 09:05 30.08.2019, 11:16
Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
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KÜTAHYA (AA) - Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Ailesiyle Niğde'den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.

Altınöz, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere olan minnet duygularını dile getirdi.

#Dumlupınar #Dumlupınar Şehitliği #kütahya
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