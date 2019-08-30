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Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar ilçesine gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti
Genel 30.08.2019, 09:05 30.08.2019, 11:16
KÜTAHYA (AA) - Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.
Ailesiyle Niğde'den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.
Altınöz, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere olan minnet duygularını dile getirdi.
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