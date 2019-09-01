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Dünya Barış Günü etkinliklerine 16 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine 16 bin 755 kişinin katıldığını açıkladı.

Genel 01.09.2019, 22:10
Dünya Barış Günü etkinliklerine 16 bin kişi katıldı
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İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine 16 bin 755 kişinin katıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde 60 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklere toplam 16 bin 755 kişi katılmıştır. Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına; Diyarbakır’da 5 bin kişi, İstanbul’da 2 bin 800 kişi, İzmir’de 2 bin kişi, Van’da bin 400 kişi, Ankara’da 500 kişi, Hakkari’de 200 kişi, Mardin’de 200 kişi, Tunceli’de 130 kişi, Ağrı’da 100 kişi katılmıştır.” denildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE DE YER VERİLDİ:

“1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalanmıştır. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona ermiştir.”

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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