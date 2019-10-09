Dünya Posta Birliği’nin 145. yılı kutlanıyor

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını da yürüten PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 9 Ekim Dünya Posta Günü ve Dünya Posta Birliği’nin 145. yaşını yayınladığı bir mesajla kutladı.

Kenan Bozgeyik yaptığı yazılı açıklamada, insanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen faaliyetlerin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin de aralarında yer aldığı 22 kurucu ülke ile yolculuğuna başlayan ve bugün 192 üye ülke ile tüm dünyayı kapsayan muhteşem bir ağa dönüşen Dünya Posta Birliği’nin 145.yılını gururla kutluyoruz. Bu eşsiz ağın bir parçası olarak Türk Postası, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığının getirdiği sorumluluğun da bilinciyle Birliğimizin misyon ve ilkeleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. İnsanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen faaliyetlerimizin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inanıyor; 9 Ekim Dünya Posta Gününü ve Dünya Posta Birliği’nin 145. Yaşını gönülden kutluyorum.”