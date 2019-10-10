Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

"Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1) - "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" - "Hiçbir terör örgütünün veya ülkenin bize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Buna DEAŞ da dahil"

Genel 10.10.2019, 20:03
banner63

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı." dedi.

Oktay, TRT World televizyonunda katıldığı programda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de çok sayıda Kürt kökenli vatandaşın yaşadığına, AK Parti'nin en fazla Kürt kökenli milletvekiline sahip siyasi parti olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Biz Kürtlerle mücadele etmiyoruz. Biz dünyanın bu bölgesinde yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Biz PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Araplar hep beraber yaşıyor. Bununla ilgili sorun yok. Ama hiçbir terör örgütünün veya ülkenin bize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Buna DEAŞ da dahil."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal operasyonu olmadığının altını çizen Oktay, "Siviller kendi topraklarına dönebilsin diye biz burada bir bölgeyi istikrarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Buna Suriyeli Kürtler de dahildir." diye konuştu.

(Sürecek)

#TRT WORLD #Fuat Oktay
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@