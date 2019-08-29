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Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz
Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.
Genel 29.08.2019, 11:32
Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.
Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.(İHA)
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