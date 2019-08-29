Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

Genel 29.08.2019, 11:32
Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, su tüketimi ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, su tüketimi ile alakalı 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise insanlar için su tüketim miktarının önemine değinilirken, doktorların verdiği röportajlarda sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketiminden geçtiği dikkat çekti.

Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@