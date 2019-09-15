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"Dünyanın en güçlüleri"nden Ankara'da rekor denemesi
- Uluslararası şampiyonlukları bulunan "dünyanın en güçlü adamlarının" Ankara'da dün başlayan gösterileri bugün de 26 tonluk iki biçerdöveri çekme rekor denemesiyle devam etti
Genel 15.09.2019, 15:40
ANKARA (AA) - Uluslararası şampiyonlukları olan "dünyanın en güçlü adamlarının" dün başlayan gösterileri bugün de 26 tonluk iki biçerdöveri çekme rekor denemesiyle sürdü.
Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden dünyanın en güçlü adamları bir araya geldi.
İki sporcu, bu kapsamda 26 bin 400 kilogram ağırlığında ve birbirine bağlanmış iki biçerdöveri, yedi metre boyunca hareket ettirdi.
Kamerayla kayıt altına alınan denemenin, değerlendirmek üzere Guinness yetkililerine iletileceği belirtildi.
Gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.
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