"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi
-Kanada’nın Montreal kentinde yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü
TORONTO (AA) - Kanada’nın Montreal kentinde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü.
Kongrenin son günü düzenlenen törenle büyük ödülü alan Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Mersin Toroslarında organik arı ürünleri üreten bir işletmeyiz. Ailemizin arıcılık geleneği 300 yıldan fazla olup deden toruna devam etmektedir.’’ diye konuştu.
Ailenin son kuşağı olarak, günümüz şartlarında en iyi balı üretme gayretlerinin sürdüğünü anlatan Çay, şöyle devam etti:
- "Sonuç gurur verici"
Kongre boyunca Türk arıcıları ile birlikte olan Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk da alınan sonucun gurur verici olduğunu belirterek, "Dört mevsimin yaşandığı ve zengin bir floraya ev sahipliği yapan ülkemizin sahip olduğu bu doğal avantajları en iyi şekilde değerlendiren arıcılarımızın özverili çalışmalarının sonucunda, ülkemizden bir firmanın 46. Dünya Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Arıcılık Ödüllerinde altın madalya kazanması ve Dünyanın En İyi Balı seçilerek büyük kupaya layık görülmesi, bizler için büyük mutluluk ve övünç vesilesi teşkil etmiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Zeki Şahin ise 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nin Türk arıcılarının başarılarının taçlandırıldığı bir kongre olduğunu söyledi.
"Dünyanın En İyi Balı" ödülünün kazanılmasının, Türk balı ve arıcılığının kalitesinin dünyaya bir kez daha ilanı anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, "Kongreye katılan firmalarımızdan bazıları altın, bazıları gümüş ve bronz madalyaya layık görülmüştür. Kongrede, Türk balının lezzet ve kalitesinin, ülkemizin sahip olduğu floradan kaynaklandığı ve bunun dünyanın başka bir yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.’’ ifadelerini kullandı.
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