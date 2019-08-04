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Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla Bursa’da düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Genel 04.08.2019, 12:05

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla Bursa’da düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlendi. 2 gün süren festivalde stantlar açıldı, çeşitli oyunlar oynandı. İlk günün akşamında ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil sahne aldı. Hamakla insan taşıma yarışması ise renkli görüntüler oluşturdu. Festivale gelen vatandaşlar ise keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti.

Bu yıl ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla gerçekleştirilen Hamak Festivali’ni organize eden Engin Çakır, festivalin güzel bir fikirle başladığını ifade ederek, “Biz aslında piknik gibi bir şey organize edip, etrafta hamaklar olsun istiyorduk. Sonrasında baktık hamakla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hamak bizim için duygusal bir teması da var. Hepimizin aile pikniklerinde hamak olur. Hamakla ilgili insanların düşünceleri de hep olumludur. ‘Bu güzel fikir etrafında insanları bir araya getirebilir miyiz’ dedik ve bunu başardık. 3 yıldır yaptığımız etkinlik haline geldi ve yüzlerce, binlerce insan buraya gelerek tembellik yapıyorlar” dedi.

Geçen yıl Sunay Akın’ı ağırladıklarını bu yıl da Bülent Ortaçgil ve Can Gox’u misafir edeceklerini dile getiren Çakır, “İnsanlar ormanın ortasında, doğal güzelliklerin içinde hamak kültürünü çok daha yakından tanıyorlar. Bunun bir başka güzel özelliği de dünyada ilk ve tek olmasıdır. Sloganımızda ‘Sallanırken, esne’ diyoruz. Her sene bunu farklı şekillerde insanların önüne çıkartıyoruz” diye konuştu.

(Samet Doğru/İHA)
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