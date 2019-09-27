Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor - Baba Suat Selman: - "Okul ortamında biraz sıkıntı yaşadık ama yavaş yavaş arkadaşlarının sağduyusu ve kendisinin özel çocuk olduğunu anlayınca sıkıntıyı aşmış olduk" - Büyük kardeş Mehmet Selman: - "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım"
BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan iki kardeş, biri mavi diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkati çekiyor.
Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu, doğumundan birkaç ay sonra ailesi tarafından fark edildi.
Bir gözü mavi diğeri kahverengi olan Mehmet Selman'ın 4 yaşındaki kardeşi Kerem de tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi.
Baba Suat Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet'in gözlerinin farklı renklerde olduğunu gözlemledikten sonra çevresindeki bazı kişilerin, 6 ay içinde bu durumun normale dönebileceğini söylediğini aktardı.
Oğlunun 6 ayını doldurmasının ardından göz renklerinin koyulaştığını dile getiren Selman, şöyle devam etti:
- "Bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz"
Selman, ikinci çocukları Kerem'in de doğumundan birkaç ay sonra gözlerinin birinin mavi diğerinin kahverengi olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadıklarını vurguladı.
Hem kendilerinin hem de çocuklarının ilgi görmekten bazen rahatsızlık duyduklarını anlatan Selman, "Bir yandan da Allah'a şükrediyoruz, bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için. İlgi görüyorlar. Bazen kendileri rahatsız oluyor, bazen bizim de rahatsız olduğumuz anlar oluyor. Çok ilgi görmek de iyi değil." dedi.
Anne Esra Selman ise oğullarının bu durumundan dolayı şanslı bir anne olduğunu hissettiğini belirtti.
Kardeşlerden Mehmet Selman, gözlerindeki renk farklılığı nedeniyle önceleri sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım." diye konuştu.
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