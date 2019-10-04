"Dur" ihtarına uymadı kaza yaptı
- Bursa'da yaşanan olayda, 18 kilometre süren kovalamaca sonunda kaza yapan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı
BURSA (AA) - Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 18 kilometrelik kovalamacanın sonunda Orhangazi ilçesinde bir otomobil ve sonrasında kaldırıma çarpması sonucu, beraberindeki 3 kişiyle birlikte yakalandı.
Yalova’da polisin "dur" ihtarına uymayarak 61 SF 660 plakalı otomobille Bursa istikametine doğru kaçan 4 zanlıyı Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamaya başladı.
Otomobilin Orhangazi istikametine doğru geldiği bilgisinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle birlikte polis ekipleri Yeniköy Kavşağı'nda önlem aldı.
Polisle, Yalova ile Orhangazi arasında yaklaşık 18 kilometre kovalamaca yaşayan 4 zanlının içinde bulunduğu otomobil, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeniköy Kavşağı'nda aldığı önlemle durdurulmaya çalışıldı.
Kaza yapan araçtaki 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Zanlılar gözaltına alınırken polise direnirken, polis otosuna güçlükle bindirilen şahıslar Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zanlıların kaza yapan otomobilinin çarptığı otomobil ile zanlıların otomobili çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:41
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2