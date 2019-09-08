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GÜNDEM / 8 Eylül 2019

“Dur“ ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

- Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan otomobilde 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Genel 08.09.2019, 09:42 08.09.2019, 09:55
“Dur“ ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Gözlühöyük mevkisinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.A.H. ve M.C. gözaltına alındı.

#araç #dur ihtarı #gaziantep #kovalamaca #Uyuşturucu hap
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