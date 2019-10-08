Durakta bekleyenlere matematiği sevdiren proje
- Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde matematiğe ilginin artırılması için hayata geçirilen proje ile otobüs duraklarına karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı - İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya: - "Matematiğin hayatımızın her alanında olduğunu göstermek, okul dışında da matematiği sevdirmek ve öğretmek için uygulanacak projemiz bir yıl sürecek"
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hayata geçirilen, "Durakta Matematik Projesi" kapsamında otobüs duraklarına karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.
Karakoçan Belediyesi ve Sarıcan İlkokulu iş birliğiyle, matematiğe ilginin artırılması hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde duraklara asılan broşürleri 7'den 70'e herkes inceleme imkanı bulacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, proje hakkında bilgi vererek, "Matematiğin hayatımızın her alanında olduğunu göstermek, okul dışında da matematiği sevdirmek ve öğretmek için uygulanacak projemiz bir yıl sürecek." dedi.
Eğitime destek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Akbaba, "Bu proje çok önemli. Çünkü farkındalık sağlayacak. Duraklarda bekleyen vatandaşlarımız bu afişleri inceleyip, bilgi edinecek." diye konuştu.
Proje sorumlusu Şeyma Gür ise matematikle ilgili ön yargıları değiştirip, ilgiyi artırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Durakta bekleme süresinde insanların dikkatini olumlu şeylere çekmek adına matematik ile ilgili görseller astık. Görsellerde matematiğin her konusunda farklı karikatürler var. Proje 7'den 70'e herkese hitap edecek. Durakta bekleyen herkesin dikkatini çekiyor, farkında olmadan bir öğrenme gerçekleşiyor. Duraklardaki görseller her ay değişecek."
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