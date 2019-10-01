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Durdurulan tırdan 2 milyon liralık kaçak eşya çıktı

- Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada, aralarında şemsiye, bijuteri, cüzdan, ayna, oyuncak bebek olan 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün bulundu

Genel 01.10.2019, 11:04
Durdurulan tırdan 2 milyon liralık kaçak eşya çıktı
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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, piyasa değeri 2 milyon 50 bin lira olduğu belirtilen 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 300 katlanabilir şemsiye, 55 bin baston şemsiye, 15 bin bijuteri, bin 145 cüzdan, 525 ayna, bin 250 oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 50 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler S.Ş, E.K. ve M.K. hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

#Anadolu Otoyolu #Gümrük kaçağı ürün #Kocaeli
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