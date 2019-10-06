Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Şaban Kayacan yönetimindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak viyadükten düştü.Kaza yerine sağlık, itfaiye...
Genel 06.10.2019, 10:13 06.10.2019, 13:23
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şaban Kayacan yönetimindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak viyadükten düştü.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sabahat Kayacan ve Fadime Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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