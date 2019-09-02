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Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi
DÜZCE (AA) - Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi, hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeği sonrasında...
Genel 02.09.2019, 18:32
DÜZCE (AA) - Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeği sonrasında fenalaşan 19 mevsimlik tarım işçisi, kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesine geldi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Yığılca'ya geldiği belirtildi.
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