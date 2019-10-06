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Düzce'de "makas atan" sürücü zincirleme kazaya neden oldu
- Kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı
Genel 06.10.2019, 15:51
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobiliyle "makas atan" sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Karaçalı mevkisinde önünde seyreden Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y'nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Sürücü Uğur S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Uğur S'nin otomobiliyle "makas atarak" aralarından geçmeye çalıştığı iki araca çarptığı görülüyor.
Görüntülerde hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle devrilmesi yer alıyor.
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