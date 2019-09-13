İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, "10 yıldır yaptığımız yatırımlarla EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez. EBRD'nin faaliyet gösterdiği en büyük ülke Türkiye'dir. Bizim Türkiye'deki portföyümüz yatırım yaptığımız diğer ülkelerin hepsinden daha büyük." dedi.

Chakrabarti, EBRD'nin Türkiye'deki 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen "EBRD 10. Yıl Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, EBRD'nin Türkiye faaliyetlerinin aslında on yıldan daha önceye dayandığını ve Türkiye'nin EBRD'nin kurucu hissedarı olduğunu dile getirdi.

EBRD'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Chakrabarti, Türkiye'nin bankanın kendi olağan bölgesi dışına çıkıp ofis açtığı ilk ülke olduğunu ifade etti.

Bu kararın o zaman eleştirildiğini ancak zamanla bu kararının kesinlikle doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten Chakrabarti, "On yılda EBRD'nin Türkiye'deki ölçeği gerçekten hayret verici. Sadece ilk dört yılda 1 milyar avroluk yatırıma ulaştıktan sonra bunu kat kat aştık. Bugün itibarıyla bizim Türkiye'deki yatırımlarımız 11,5 milyar avrodur. 200'ü aşkın projemiz var ve bunun yüzde 90'ı özel sektörde yapılmıştır ve çevreci yatırımlar bunun üçte ikisini oluşturuyor." diye konuştu.

- "Türk lirası cinsinden de kredi veriyoruz"

Chakrabarti, Türkiye'nin EBRD için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, "10 yıldır yaptığımız yatırımlarla EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez. EBRD'nin faaliyet gösterdiği en büyük ülke Türkiye'dir. Bizim Türkiye'deki portföyümüz yatırım yaptığımız diğer ülkelerin hepsinden daha büyük. Son 4 yılda Türkiye faaliyet gösterdiğimiz en büyük ülke ve dönüşüm etkisi olarak da en yüksek ülkedir. Özel sektörün ihtiyaçlarını dinliyoruz, buna göre stratejilerimizi yönlendiriyoruz. Gerektiği zaman yerel para biriminden, Türk lirası olarak da kredi veriyoruz." dedi.

Türkiye'de meslek becerileri ve tarım sektörlerine de odaklandıklarını aktaran Chakrabarti, burada özellikle devlet desteklerini kolaylaştırmanın izini sürdüklerini bildirdi.

- "Türkiye Doğu ve Batı'nın kritik bir köprüsüdür"

Faaliyetlerle Türkiye'nin de ötesinde bölgenin ekonomisine katkı yapmak istediklerini anlatan Suma Chakrabarti, şöyle devam etti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi Doğu ve Batı'nın kritik bir köprüsüdür. Sadece konumundan dolayı değil bilgisi ve dönüşüm deneyimden dolayı öyledir. Biz EBRD olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bu bölgesel faaliyetlerde olmasından gurur duyuyoruz. Türkiye'nin EBRD'nin iş modelinde özellikle özel sektörde yaptıklarımız ve elde ettiğimiz başarıyı pek çok ülkede de tekrarlamak istiyoruz. Mısır'da, Tunus'ta, Ürdün ve Lübnan'da hizmetlerimiz başladı. Tüm bu faaliyetlerimiz Türkiye'deki deneyimlerimizin etkisiyle oldu. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'deki başarımızın öncüsü oldu ve tabii ki Türkler çok daha iyi bilir, zor pazarlarda genişlemekten korkmuyoruz. Orta Asya ve Sahra Altı Afrika yeni bir yatırım anlayışı, yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Biz bunu Türkiye'deki yetkili makamlarla birlikte gündemi daha da ileri götürmek istiyoruz."

- "Darbe girişiminde de Türk halkının yanında olduk"

Chakrabarti, banka olarak neredeyse Türk ekonomisinin her sektöründe yer aldıklarını ve KOBİ'lerle çalışmaktan dolayı son derece memnun oldukları kaydetti.

Bankanın Türkiye'deki yolculuğunun henüz çok daha başında olduğunu dile getiren Chakrabarti, "Herkes bilir EBRD uzun vadeye bakar. Biz on yıl önce buraya geldiğimizde aslında Türkiye'nin daveti üzerine gelmiştik ve o zamanki sıkıntılarda gelişmekte olan piyasalara destek olmak istedik. Yakın geçmişteki zor günlerde de Türkiye'deki ortaklarımızla omuz omuza çalıştık ve o zor günlerde özellikle başarısız darbe girişiminde de Türk halkının yanında olduk." diye konuştu.

Türkiye'ye desteklerinin sarsılmaz olduğunu anlatan Chakrabarti, "Her durumda Türkiye'nin yanındayız. Geçen yıl ekonomik belirsizliklere aldırmadan 1 milyar avro kredi açtık, bu yıl da 500 milyon avroluk bir finansman sağladık ve Türkiye'de Türk lirası cinsinden de kredi vererek destek oluyoruz. Bu yıl da bu devam edecek diye düşünüyorum." dedi.

- "İslami finansman araçlarını devreye almak istiyoruz"

Chakrabarti, Türkiye'deki yeni projeleri incelediklerini ve yeni sektörlere, özellikle belediyelere destek vermenin yollarını aradıklarını söyledi.

Aynı zamanda İslami finansman araçlarını hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde devreye almak istediklerini aktaran Chakrabarti, "Tüm bu yatırımlarla ve politika reformlarla, bakanlıklar ve parlamentoyla iş birliği içinde yasal mercilerle birlikte çalışma konusunda kararlıyız. Hem enerji hem de kaynak verimliliğini artırmak istiyoruz ve tabii ki Türk şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz ki Türk şirketleri EBRD'nin faal olduğu diğer ülkelere daha da ötesine açılabilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum"

Suma Chakrabarti, EBRD'nin Türk ekonomisine ve Türkiye'nin de EBRD'ye büyük katkıları olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"EBRD'nin Türk ekonomisine ve özel sektörüne çok büyük bir katkısı oldu. Fakat bu tek yönlü bir katkı değildi. Türkiye'nin de EBRD'ye büyük katkıları oldu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye bizim için bir faaliyet bölgesi ya da sadece bir hissedar değil aynı zamanda bankanın finansörlerinden. Türkiye sadece kendi projelerini değil ayrıca Azerbaycan, Romanya, Kırgızistan ve Moldova'daki projelere de finansman sağlıyor. Çünkü Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanmıyor, komşularının ve ortaklarının güçlü olmasına da önem veriyor. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Bey'in de çok iyi bildiği gibi biz Türkiye'nin EBRD'nin stratejik çerçevesini yeniden şekillendirmeye olan katkısından dolayı da son derece mutluyuz ve gelecek 5 yıl, 2025 yılına kadar bu stratejiyi izliyor olacağız."

Öte yandan, etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve EBRD 1. Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink'in katılımıyla kamu binalarında enerji verimliliği konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.