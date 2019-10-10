''Ebu Hanzala'' kod adlı Halis Bayancuk hakkındaki dava
- - "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılandığı davanın, başka bir mahkemede hakkında yürüyen dava ile birleştirilmesinde yaşanan uyuşmazlığın çözümü için dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderildi
İSTANBUL (AA) - "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılandığı davanın, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmesinde yaşanan uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi.
Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, SEGBİS sistemiyle bağlandı. Sanık Bayancuk’un avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Haşim Özaydın, dava dosyasının, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile irtibatının bulunduğu belirtilerek birleştirme kararı verildiğini hatırlattı. Özaydın, dosyanın mahkemeye gönderildiğini söyledi.
Söz verilen tutuklu sanık Halis Bayancuk, dosyalarının tamamının birleştirilmesini talep ederek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk’un tutukluluk halinin devamına hükmederek, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy'deki dosya arasında birleştirme uyuşmazlığı çıktığını kaydetti. Mahkeme, bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi.
Duruşma, uyuşmazlığın sonucunun beklenmesi için ertelendi.
Bu arada Bayancuk’a destek olmak için gelen bir grup, Bakırköy Adliyesi önünnde polisin uyarıları ile dağıldı.
- Davanın geçmişi
Mahkeme, “Anayasa'yı ihlal" suçuyla da yargılanan Halis Bayancuk’u şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine hükmetmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bu karar incelenmiş, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etmişti.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.
Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
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