Ecem Balcı boğularak öldürülmüş
- Kocaeli'de ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Balcı'nın ölümüne ilişkin adli tıp raporunda genç kızın boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ecem Balcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince istenen adli tıp kurumu raporu tamamlandı.
Balcı'dan alınan doku örneklerinde genç kızın zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilen raporda, "Şüphelinin, ölenin üzerine çullanıp 4 dakika boyunca boğazını sıktığını ifade ettiği, olayın gelişimi, olay yeri inceleme ile otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı mekanik asfiksi (havasızlık) sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.
- Olay
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulunduğu bildirilmişti.
Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bu arada, 15 Ocak 2018'de Kandıra ilçesi Kerpe beldesindeki Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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