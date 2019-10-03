Son Dakika
Kuşatma Yedi Uyuyanlar sinemalarda
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişi yaralandı

"Edebiyat Atlası" TYB İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - "Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.Yarın ilk buluşmasını gerçekleştirecek...

Genel 03.10.2019, 20:56

İSTANBUL (AA) - "Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Yarın ilk buluşmasını gerçekleştirecek olan atölyede, M. Sadi Karademir katılımcılarla bir araya gelecek.

Okuma atölyesinde, Türk ve dünya edebiyatından şiir, edebiyat, felsefe ve fikir kitaplarından oluşan seçkin eserler ele alınacak.

Atölyede ayrıca katılımcılar her hafta cuma günü yeni bir kitabı birlikte okuyarak, değerlendirecek ve eleştirilerini sunma fırsatı yakalayacak.

Herkese açık olan program ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.


#Edebiyat Atlası #TYB İstanbul
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@