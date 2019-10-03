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"Edebiyat Atlası" TYB İstanbul'da başlıyor
İSTANBUL (AA) - "Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.Yarın ilk buluşmasını gerçekleştirecek...
Genel 03.10.2019, 20:56
İSTANBUL (AA) - "Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.
Yarın ilk buluşmasını gerçekleştirecek olan atölyede, M. Sadi Karademir katılımcılarla bir araya gelecek.
Atölyede ayrıca katılımcılar her hafta cuma günü yeni bir kitabı birlikte okuyarak, değerlendirecek ve eleştirilerini sunma fırsatı yakalayacak.
Herkese açık olan program ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
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