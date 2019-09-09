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Edenred Türkiye Kadın Yelken Takımı'ndan ikincilik başarısı

- Edenred Türkiye Kadın Yelken Takımı, İstanbul’da gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası’nda ikinci oldu

Genel 09.09.2019, 13:42
Edenred Türkiye Kadın Yelken Takımı'ndan ikincilik başarısı

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Kadın Yelken Takımı, Deniz Kızı Yelken Kupası’nda ikinci oldu.

Edenred açıklamasına göre, Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde pazar günü İstanbul’da yapılan Deniz Kızı Yelken Kupası’nda Edenred takımı ikinci olma başarısını gösterdi.

Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu Edenred’in kadın çalışanlarından oluşan ekip, sosyal sorumluluk projelerine destek olmak ve farkındalık yaratmak için yarıştı. Yarıştan elde edilen gelirin büyük bir kısmı Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışlandı.

Özge İmre, Pınar Açıköz, Kübra Öner, Sema Ayık, Burcu Ünlü, Burcu Bozkurt ve Şebnem Gökdeniz’den oluşan Edenred Kadın Yelken Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Caddebostan açıklarında gerçekleşen ve Kalamış Marina’dan start alan Deniz Kızı Yelken Kupası çekişmeli geçti. Edenred Kadın Yelken Takımı ilk yarışları olmasına rağmen ikincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye’nin ilk ulusal yelken kupası olma özelliği taşıyan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, kadınların yelken sporuna olan ilgisini desteklemeyi ve geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi ve kamuoyunda yelkene olan ilgiyi arttırmayı amaçlıyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen kupanın önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmesi ve uluslararası nitelik kazanması hedefleniyor.

#Edenred #Edenred Türkiye Kadın Yelken Takımı
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