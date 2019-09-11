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Edirne açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 11.09.2019, 13:43 11.09.2019, 14:54
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
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