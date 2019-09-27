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Edirne'de 870 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 870 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 27.09.2019, 17:38 27.09.2019, 17:40
Edirne'de 870 düzensiz göçmen yakalandı
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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 870 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan iki günlük denetimlerde, Mısır, Somali, Eritre, Afganistan, Fas, Cezayir, İran, Irak, Filistin, Pakistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 870 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#düzensiz göçmen #edirne #yakalama
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