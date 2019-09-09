Son Dakika
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
ABD Açık'ta şampiyon Nadal
Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı: 1 yaralı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
“Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz“
Gençler 30 saatlik “dijital maratonda“ yarıştı
9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü
Bakan Gül'den “Filenin Sultanları“na tebrik
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Furkan Aygen'in (20) kullandığı 22 SA 255 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Havva İnce'nin (32) kullandığı...

Genel 09.09.2019, 02:36 09.09.2019, 08:36

EDİRNE (AA) - Edirne'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Furkan Aygen'in (20) kullandığı 22 SA 255 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Havva İnce'nin (32) kullandığı 34 PG 8709 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Aygen'in aracı kaldırıma, İnce'nin aracı ise refüje çıktı.

Kazada, sürücüler Furkan Aygen ve Havva İnce ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

#jil ile otomobil çarpıştı #trafik kazası #video haber #7 Yaralı
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@