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Edirne'de 1028 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki toplam 1028 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına...

Genel 08.10.2019, 17:55
Edirne'de 1028 düzensiz göçmen yakalandı
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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki toplam 1028 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Havsa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan bir haftalık denetimlerde, Cezayir, Fas, Pakistan, Mısır, Yemen, Tunus, Sri Lanka, Bangladeş, Azerbaycan, Nepal, Irak ve Suriye uyruklu 1028 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#düzensiz göçmen #edirne #yasa dışı
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